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Расследованием отравления детей в Краснодаре занялся СК

13:29
  • понедельник
  • 02 марта 2020

Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту отравления детей на праздновании Масленицы в Краснодаре. Статья - "Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.
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Ранее сообщалось, что 1 марта 2020 года с подозрением на отравление за медицинской помощью обратились 24 жителя одного из микрорайонов Краснодара. В итоге были госпитализированы 17 детей в возрасте от 2 до 16 лет и 1 взрослый.

По данным краевого Роспотребнадзора, у пострадавших заподозрили острую кишечную инфекцию. Всем госпитализированным оказывается необходимая медицинская помощь, состояние детей стабильное.

По данным ведомства, ситуация находится на особом контроле. Проводится эпидемиологическое расследование и комплекс профилактических мероприятий. Отобраны пробы воды и пищи, обследованы сотрудники предприятия общепита, которые готовили блюда, сообщает RT.

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