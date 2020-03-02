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Назван первый признак рака поджелудочной железы

13:48
  • понедельник
  • 02 марта 2020

На первых стадиях болезнь себя практически не проявляет

Рак поджелудочной железы на первом этапе развития заболевания себя практически не проявляет. Однако есть неявные признаки, на которые указали специалисты Национального центра здравоохранения Великобритании.
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70% пациентов с раком поджелудочной железы обращаются к врачам именно из-за постоянных тупых и ноющих болей. Эксперты предупреждают, что это и в самом деле веский повод срочно пройти обследование.

По данным медиков, один  из первых сигналов рака поджелудочной железы - боль в спине или в области живота. Она то обостряется, то отступает, может усиливаться в сидячем или лежачем положении.

"Боль может начаться в области живота и распространиться вокруг спины. Боль усиливается, когда вы ложитесь, и проходит, если наклониться вперед. Состояние может ухудшаться после еды", — рассказали эксперты из Cancer Research UK. Они отметили, что у некоторых людей могут быть только боли в спине. В числе других симптомов - пожелтение белков глаз и кожи, потеря веса и нарушения в работе кишечника.

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