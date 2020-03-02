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Чиновник съел улику на глазах у следователей (видео)

14:23
  • понедельник
  • 02 марта 2020

Задержанный подавился документом

Замруководителя Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии задержан за взятку. Во время обыска у него в кабинете Владимир Журавлев прямо на глазах у следователей съел одну из улик.
Начальник отдела ФСБ попался на крупных взятках

В какой-то момент Журавлев схватил со стола лист бумаги и начал его жевать. Чиновнику стало плохо – он едва не подавился. Бойцу спецназа пришлось похлопать задержанного по спине, чтобы привести в чувство.

Суд оставил Владимира Журавлева под арестом. Его обвиняют в получении взятки в размере 160 тысяч рублей, передает РИА Новости.

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