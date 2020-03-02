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У вернувшегося из Италии россиянина диагностировали коронавирус

14:13
  • понедельник
  • 02 марта 2020

Его состояние удовлетворительное

У вернувшегося из поездки в Италию россиянина подтвердили наличие коронавируса. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с Covid-19, его состояние удовлетворительное.

"По данным проведенного эпидемиологического расследования установлено, что молодой человек заболел 21.02.2020, находясь на отдыхе в Италии", - отметили специалисты.

Заболевание у пациента протекает в легкой форме. Лица, с которыми он контактировал, находятся под наблюдением медиков. Проводится лабораторное обследование, передает РИА Новости.

"Учитывая собранный эпидемиологический анамнез (пребывание в Италии), пациент изолирован в соответствующем отделении", - добавили специалисты.

В штабе рассказали, что в столицу мужчина вернулся 23 февраля. Он проживал в частном доме в Подмосковье. 27 февраля россиянин почувствовал недомогание и обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда был доставлен в инфекционную больницу.

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