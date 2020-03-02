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Самойлова показала реакцию Джигана, узнавшего, что у него будет сын

14:50
  • понедельник
  • 02 марта 2020

Поклонники прослезились

Модель Оксана Самойлова выложила в Instagram видео, на котором они с рэпером Джиганом узнают пол своего четвертого ребенка. 
"Мы точно стали еще счастливее": Джиган забрал из роддома жену с сыном

18 февраля Самойлова родила Джигану сына Давида. Звездная пара, которая воспитывает трех девочек,  давно мечтала о мальчике. В августе 2019 года, когда стало известно о беременности Самойловой, супруги сделали тест на генетику и на определение пола ребенка. 

Сотрудники американской клиники оригинальным образом оповестили пару о поле малыша. Они принесли Самойловой и Джигану коробку, из которой вылетели синие воздушные шарики. "Понять, какие чувства мы испытали, наверно, смогут только родители 3 девочек или 3 мальчиков. Я потом еще месяц поверить не могла и даже сейчас смотрю на него и не верю, что вот же он, наш сыночек", - написала Оксана Самойлова.

На опубликованном видео супруги открывают картонную коробку и с недоумением смотрят на шарики. Кажется, они не сразу поняли, что означает синий цвет шаров. Когда сотрудники клиники подтвердили, что пара ждет мальчика, Джиган воздел руки к небу, а затем закрыл лицо руками. Самойлова смеялась сквозь слезы. Потом возлюбленные обнимались. Осчастливленный музыкант покрыл голову жены поцелуями. Модель еще долго не могла прийти в себя от шока и смахивала слезы с глаз. 

Видео с воздушными шариками растрогало интернет-пользователей до слез. Многие сказали, что это лучший ролик, который они видели в Сети за долгое время. 

- Боже мой, ребятки, как же это трогательно! Просто плакала вместе с вами, пока смотрела видео!

- Действительно самое лучшее видео за последнее время.

- Боже, я сама расплакалась.

- Какое же трогательное видео и такой самый милый момент в жизни. Я аж пишу и сижу, реву, как дура. 

- Милота зашкаливает! Я аж прослезилась.

- Аааа, сижу и ною. Почему у нас с мужем такой реакции не было...

Напомним, что Оксана Самойлова рожала в США. Сейчас звездная семья отдыхает в Майами. 

Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган поженились в 2012 году. За год до этого Самойлова родила дочь Ариелу. В 2014 году на свет появилась Лея, а в 2017 году - Майя.  

Видео: Джиган опубликовал умилительное видео со спящим сыном

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