Россиян призвали не верить фейкам о коронавирусе

Панические сообщения распространяют мошенники

Россиян призвали не доверять непроверенной информации о коронавирусе - ее распространяют в соцсетях мошенники. Не следует поддаваться панике. Надо доверять официальным источникам – а в крайнем случае, можно всегда провериться у врача, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Дорогие друзья, я призываю вас не поддаваться панике и доверять официальным источникам. Если вы боитесь и хотите подстраховаться, пойдите сами и отведите своих детей к врачу, чтобы проверить здоровье. Посоветуйте сделать то же вашим родным и близким", - написала Москалькова в Facebook, комментируя слухи о 20 тысячах заболевших в Москве.

Москалькова подчеркнула, что мошенники используют "низкие" приемы, они спекулируют на жизни и здоровье людей. Это может спровоцировать панику и беспорядки, дестабилизировать общество и поставить под угрозу безопасность граждан, подчеркнула омбудсмен.

Москалькова напомнила, что похожие сообщения мошенники распространяли после трагедии в "Зимней вишне" в Кемерове 25 марта 2018 года. Они преувеличивали количество жертв пожара, тем самым провоцируя панику и беспорядки.

По данным ВОЗ, число зараженных COVID-2019 в материковом Китае превысило 80 тысяч человек. Почти 3 тысячи скончались, более 40 тысяч излечились. В Москве официально подтвержден 1 случай заражения – россиянин 23 февраля вернулся из Италии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"