18-летний сын Водяновой предстал в женском обличье

Лукас стал маминой копией

Модель Наталья Водянова и ее 18-летний сын Лукас сфотографировались для обложки французского журнала Numéro.

Водянова и ее первенец предстали в необычных образах. Мать и сын нарядились в костюмы. Лукас надел женский парик, а модель позирует с короткой стрижкой.

В глаза бросается портретное сходство Лукаса и Натальи. У них одинаковые глаза, губы и носы. Некоторые интернет-пользователи не сразу поняли, где лицо сына, а где лицо матери. На этом фото они кажутся почти близнецами, учитывая, что 38-летняя красавица выглядит гораздо моложе своих лет.

"Что мама, что сын", - прокомментировала снимок Наталья Водянова. "Яблочко от яблони недалеко падает, - написал в Instagram Лукас, после чего обратился к издателям журнала. - Спасибо за невероятную возможность".

- Наташа, очень необычная съемка. Просто супер! Вам тут шестнадцать.

- Где мать, где сын?

- Я тоже не сразу поняла.

- Я сначала не поняла, что к чему, а когда рассмотрела, у меня отвисла челюсть. Это ж просто WOW.

- Как будто ровесники.

- Какой красивый у вас мальчик.

Отметим, что Лукас пошел по стопам матери. Он работает моделью и уже появлялся на подиуме одного модного дома. "Я хочу, чтобы мои дети были здоровы. Чтобы старший сын Лукас поступил в тот университет, в который он хочет", - призналась недавно Водянова.

В начале лета в Шампани состоится свадьба Водяновой и бизнесмена Антуана Арно. Они знакомы с 2011 года. У пары родились сыновья Максим и Роман. Предприниматель принял троих детей Водяновой от предыдущих отношений.

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