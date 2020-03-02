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Миллиард жителей Земли рискуют в ближайшее время лишиться слуха

15:28
  • понедельник
  • 02 марта 2020

Об угрозе предупредила ВОЗ

Растущий уровень шума представляет серьезную угрозу для человечества. Из-за громких звуков в ночных клубах, барах, кинотеатрах, на стадионах и в фитнес-центрах рискуют потерять слух около 1 миллиарда человек, предупредили эксперты Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ подготовила материал к пресс-конференции, посвященной Всемирному дню слуха.
Елизавета II теряет слух

Как отмечают специалисты, сейчас от глухоты и нарушений слуха страдают около 466 миллионов человек, из них около 40 миллионов детей. По прогнозам медиков, к 2050 году число людей с нарушениями слуха увеличится до 900 миллионов.

"Регулярное воздействие громких звуков создает серьезную угрозу развития необратимой потери слуха. По оценкам ВОЗ, 1,1 миллиарда молодых людей в мире могут быть подвержены риску потери слуха из-за небезопасной практики слушания", – говорится в сообщении ВОЗ.

По данным экспертов, кроме шума основными причинами глухоты и тугоухости являются генетические нарушения. Кроме того, роль играют хронические инфекции уха, краснуха, корь, свинка, менингит, а также воздействие некоторых лекарственных препаратов, передает РИА Новости.

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