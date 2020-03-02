Неизвестный распылил газ в петербургском метро

Ему удалось скрыться

В Санкт-Петербурге в результате конфликта в метро неизвестный распылил газ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел в понедельник около полуночи на станции "Академическая". В конфликте участвовали две группы людей. Один из мужчин распылил газ из баллончика. При приближении работников метро неизвестные бросили баллончик и покинули станцию метрополитена.

Как сообщает РИА Новости, полиция проводит проверку по факту конфликта в петербургском метрополитене.

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