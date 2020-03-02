"Помощница растет": годовалую дочь Нюши засняли за домашними хлопотами

Симба будет хорошей хозяйкой

Главный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов, который вместе с певицей Нюшей воспитывает годовалую дочь Симбу, показал милое домашнее видео.

На опубликованных кадрах Симба загружает штаны в выключенную стиральную машину, закрывает дверцу и нажимает на кнопку. Все это она проделывает деловито и с улыбкой на ангельском лице. "Ура!" - раздается голос за кадром.

"В субботу доча тоже решила навести порядок дома", - написал Игорь Сивов. Судя по всему, малышке нравится возиться с вещами и делать "взрослую" работу.

Несмотря на столь юный возраст, дочка Нюши и Сивова уверенно ходит и понимает все фразы взрослых. Очевидно, что она растет смышленым ребенком и уже скоро будет говорить без умолку.

Этот ролик умилил интернет-пользователей. По их словам, Симба будет хорошей хозяйкой. Ее домовитость проявляется уже сейчас.

- Какая помощница растет на радость маме и папе, - пишут в комментариях.

- Еще такая маленькая, а уже хозяйка. Так держать.

- Такая лапочка.

- Хозяйственная доченька у вас.

- Ути бозе, какая это все-таки прелесть, чистюля прям.

Напомним, Нюша и Игорь Сивов поженились в 2017 году. Через год певица родила в Майами дочь. До 22 декабря 2019 года никто не знал, как зовут малышку и как она выглядит. Оказалось, что супруги назвали ее Симбой в честь персонажа мультфильма "Король лев".

Видео: Нюша показала на видео, как поет ее годовалая дочь Симба

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