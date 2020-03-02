ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Помощница растет": годовалую дочь Нюши засняли за домашними хлопотами

15:57
  • понедельник
  • 02 марта 2020

Симба будет хорошей хозяйкой

Главный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов, который вместе с певицей Нюшей воспитывает годовалую дочь Симбу, показал милое домашнее видео. 
Восемь фото из жизни дочки Нюши Симбы

На опубликованных кадрах Симба загружает штаны в выключенную стиральную машину, закрывает дверцу и нажимает на кнопку. Все это она проделывает деловито и с улыбкой на ангельском лице.  "Ура!" - раздается голос за кадром. 

"В субботу доча тоже решила навести порядок дома", - написал Игорь Сивов. Судя по всему, малышке нравится возиться с вещами и делать "взрослую" работу.

Несмотря на столь юный возраст, дочка Нюши и Сивова уверенно ходит и понимает все фразы взрослых. Очевидно, что она растет смышленым ребенком и уже скоро будет говорить без умолку. 

Этот ролик умилил интернет-пользователей. По их словам, Симба будет хорошей хозяйкой. Ее домовитость проявляется уже сейчас.

- Какая помощница растет на радость маме и папе, - пишут в комментариях. 

- Еще такая маленькая, а уже хозяйка. Так держать. 

- Такая лапочка. 

- Хозяйственная доченька у вас. 

- Ути бозе, какая это все-таки прелесть, чистюля прям. 

Напомним, Нюша и Игорь Сивов поженились в 2017 году. Через год певица родила в Майами дочь. До 22 декабря 2019 года никто не знал, как зовут малышку и как она выглядит. Оказалось, что супруги назвали ее Симбой в честь персонажа мультфильма "Король лев". 

Видео: Нюша показала на видео, как поет ее годовалая дочь Симба

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Певица Нюша
Певица Нюша
Дочь Нюши
Дочь Нюши
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.