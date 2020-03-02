Украинских солдат накормят по американским стандартам

В обновленном меню - 400 наименований

Военнослужащие Вооруженных сил Украины теперь смогут выбирать себе завтраки, обеды и ужины. Как заявили в Минобороны Незалежной, командир воинской части, открывая каталог продуктов питания, может заказывать продукты, как в виртуальном супермаркете. Боевые части с 1 марта перешли на питание по стандартам НАТО.

В военном ведомстве подчеркнули, что качественное питание военных - важный моральный и мотивирующий фактор. Оно влияет на обороноспособность Украины в целом.

По данным пресс-службы, в обновленном меню более 400 наименований продуктов. Главное условие, которое ставится перед командирами – не выйти по сумме за пределы стоимости суточного комплекта. Ее определили в пределах от 67 до 74 гривен (это от 2,7 до 3 долларов).

Тем временем кураторы ВСУ из НАТО далеко не в восторге от состояния украинской армии. В частности, занимающийся подготовкой украинских военных во Львовской области подполковник армии США Роберт Трейси назвал своих подопечных "ленивыми и жадными пьяницами", напоминает "Взгляд".

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