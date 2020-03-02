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Президентские поправки к законопроекту по Конституции заняли 24 страницы

16:32
  • понедельник
  • 02 марта 2020

Они поступили в Госдуму ко второму чтению

В Госдуму ко второму чтению поступили поправки президента в Конституцию. Как сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, они занимают 24 страницы.

Председатель Госдумы не стал раскрывать содержание документа. Володин уточнил, что часть из них звучала в ходе встреч рабочей группы.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию. Документ расширяет полномочия парламента, Конституционного суда, вводит запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничивает количества президентских сроков и устанавливает приоритет Основного закона над международными соглашениями. Кроме того, усиливаются социальные обязательства государства, напоминает ТАСС.

22 апреля состоится всероссийское голосование по поправкам. Как заявил Владимир Путин, они вступят в силу только после одобрения россиян.

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