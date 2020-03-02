Буланова отреагировала на драку на своем концерте

Россиянки устроили потасовку во время выступления певицы в Рязани

Певица Татьяна Буланова прокомментировала драку во время своего выступления на концерте "Легенд 80-х и 90-х" в Рязани.

Как призналась артистка в разговоре со "Звездой", она не заметила драку женщин на концерте, поэтому впервые услышала об этом в новостях.

"Что-то произошло у зрителей, кого-то успокаивали, как мне показалось, драки не было особой. Я даже не заметила и продолжила выступление. Мне сегодня по видео прислали, я только недавно увидела", - рассказала Буланова.

Потасовка между женщинами, которая произошла на концерте "Легенд", попала на видео, Как пишет "Газета.Ru", вскоре к дерущимся присоединились другие посетители мероприятия. "Кого-то успокаивали", - добавила Буланова.

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