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Отказ министра пожать руку Меркель из-за коронавируса попал на видео

16:45
  • понедельник
  • 02 марта 2020

Канцлер отнеслась к ситуации с пониманием

Ангела Меркель попала в неловкую ситуацию из-за коронавируса — ее руку отказался пожать министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер. Видео публикует ТВЦ.RU.

Инцидент произошел в Берлине во время встречи с представителями объединений мигрантов. Ангела Меркель, проходя мимо Зеехофера, протянула ему руку в знак приветствия, однако глава МВД с вежливой улыбкой жестом показал, что не будет отвечать.

Ангела Меркель к поступку своего министра отнеслась с пониманием. Сначала она показала Зеехоферу обе ладони, а потом развела руками и заняла свое место.

По данным на 2 марта в Германии подтверждено 150 случаев заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных зарегистрировано в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия.

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