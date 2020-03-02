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В Кремле назвали дату переговоров Путина и Эрдогана

16:57
  • понедельник
  • 02 марта 2020

Встреча лидеров пройдет в Москве

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Москве 5 марта. Лидеры обсудят идлибский вопрос.

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Информацию о дате встречи ранее сообщила турецкая сторона. В Кремле подтвердили эту информацию, пишет "Газета.Ru". "Эрдоган прибудет в Москву с визитом 5 марта, где у него запланированы переговоры с нашим президентом", - сообщил изданию Песков.

Ранее сам Эрдоган заявил: "Как вы знаете, я отправляюсь в четверг в Москву, где мы с господином Путиным оценим последние события в Сирии. Я надеюсь, что по результатам нашей беседы удастся достичь какого-то прогресса в решение идлибского вопроса".

Ранее в ходе телефонного разговора лидеры двух государств обсудили обострение обстановки в Сирии.

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