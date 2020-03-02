"К границам ЕС двинутся миллионы": Эрдоган подставил Грецию под удар

Помочь грекам со сдерживанием потока нелегалов вызвалась Австрия

Новый поток беженцев двинулся на Евросоюз. Греческие власти сообщают о тысячах людей, которые пытаются штурмовать пограничные переходы. Именно штурмовать - за минувшие сутки произошла масса стычек мигрантов с пограничниками, есть жертвы и раненые. Беженцы плывут на лодках и на греческие острова в Средиземном море. Но основной поток идёт с турецкой границы.

Стоя на турецкой стороне границы, мигранты размахивают белыми флагами. Они готовы пообещать все, что угодно лишь бы ЕС распахнул перед ними двери. Но стоит понять, что граница на замке, и в руках себя они держать перестают. Под улюлюканье толпы в греческие кордоны летят камни и бутылки с коктейлями Молотова.

К границе с Турцией стянуты армейские подразделения и полиция. Греки вынуждены охлаждать пыл нелегалов слезоточивым газом и шумовыми гранатами. Слишком агрессивно ведут себя непрошенные гости. Вот в кадр попало избиение двух журналистов на острове Лесбос.

В результате столкновения с пограничниками погиб один из беженцев. Мужчина скончался от ранения горла. И в этой смерти крайне сложно обвинить греческое руководство. Афины защищают не только свои границы, но и двери во всю Европу. А греческие пограничники - свои жизни. Поток мигрантов здесь считают угрозой национальной безопасности. При этом пока Греция рапортует о том, что пресекла около 20 тысяч попыток нарушения границы и почти 150 нелегалов арестовала лишь за двое суток, Турция подливает масла в огонь, подстегивая людей пробираться всеми правдами и неправдами в ЕС. МИД республики распространяет сообщения о том, что границу пересекли под 80 тысяч человек.

"Вместо того, чтобы ограничить незаконных перевозчиков мигрантов и беженцев, Турция сама стала перевозчиком. Собравшиеся люди насильно пытаются проникнуть на территорию Греции, несмотря на тот факт, что греческая сторона ясно дала понять, что вообще не разрешит им проход. Миграционные потоки созданы и поощряются Турцией. Ситуация требует асимметричных мер. Главная задача - национальная безопасность", - сказал официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас.

Все эти люди, с надеждой смотрящие в сторону Греции с турецкого берега, оказались заложниками политических игр Реджепа Тайипа Эрдогана. Повторение кризиса 2015 года, когда волной беженцев накрыло всю Европу - сейчас главный инструмент шантажа, чтобы американские и европейские лидеры поддержали сирийские авантюры турецкого президента.

"Звонят и говорят: закройте границы. Я сказал: поздно. Запад должен разделять груз ответственности за беженцев. Сегодня мы встретимся с премьером Болгарии, завтра поговорю с Меркель. На повестке есть тема относительно проведения 4-5-сторонних саммитов по Сирии. Скоро к границам со странами ЕС двинутся миллионы. Период одностороннего бескорыстия с нашей стороны закончен", - заявил Эрдоган.

То, что Эрдоган называет "односторонним бескорыстием" имеет вполне определенный денежный эквивалент. Шесть миллиардов евро. Именно за эти деньги Анкара в 2016 году согласилась подписать соглашение с Брюсселем о том, что Турция будет сдерживать потоки беженцев на своих территориях. Вместо этого республика буквально подстегивает людей покидать свои пределы.

"Президент Эрдоган сказал, что с турецкой стороны граница будет открыта только 72 часа. Это означало, что у людей были только пятница, суббота и воскресенье, чтобы покинуть Турцию. Когда за мной пришли, меня просто швырнули в воду и показали направление, в котором идти. У меня забрали мои деньги, вещи и сказали идти по воде", - сказала мигрант из Камеруна Терозе Нгонда.

Женщин, среди тех десятков тысяч нелегалов, которыми Эрдоган решил напугать Европу, меньшинство. Как, впрочем, и сирийцев. Последние действительно бегут и от войны, и от захвативших их города боевиков, часть группировок которых поддерживает Анкара. В толпе, рвущейся в ЕС: камерунцы, граждане Афганистана, Ирака. Многие из них просто ищут лучшей жизни в богатом, по их меркам, Старом Свете.

- Я собираюсь в Германию. Я студент. Мой родной Афганистан захвачен талибами.

Мигрантов, которым все-таки удалось пробраться через границу, греческая полиция грузит в фургоны и увозит. Но жителям приграничных районов от этого не становится спокойнее.

"Местные раздражены. Они проклинают всю эту ситуацию. Они устали видеть постоянно проходящих здесь мигрантов. Люди просто устали", - завила владелица таверны в Кастаниесе Поппи Катривеси.

"Мы слегка обеспокоены этим нашествием. Мы переживаем за безопасность наших семей", - сказал фермер Апостолос Апостолакидис.

Первой помочь Греции со сдерживанием потока нелегалов вызвалась Австрия, направив к турецко-греческой границе своих силовиков. В германском Бундестаге призвали власти ФРГ задуматься о полном запрете на въезд мигрантов в страну. МИД страны официально опроверг слова Эрдогана о том, что путь в Европу открыт. Однако пока никаких резких заявлений со стороны европейских лидеров в адрес своего турецкого коллеги не прозвучало.

Лилия Акиньшина, Андрей Грис, "ТВ Центр".

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