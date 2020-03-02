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Возлюбленная Данилы Козловского показала первое фото с новорожденной дочерью

17:53
  • понедельник
  • 02 марта 2020

Девочку Ольга Зуева назвала своими "любовью, гордостью и правдой"

Данила Козловский впервые стал отцом. Радостную новость в своем инстаграме сообщила его возлюбленная - актриса Ольга Зуева. 

В понедельник она опубликовала фотографию с младенцем. Судя по подписи к снимку, у звездной пары родилась девочка. На фото видны только ноги младенца в серо-голубых носочках. Первенца Зуева назвала "любовью, гордостью и правдой".

"Мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня", - написала супруга 34-летнего Козловского.

Поклонники звездной пары от новости пришли в восторг. На момент написания заметки под публикацией уже было более 250 комментариев.

"Боже... Счастье то какое", - написал пользователь с ником kozlovskyxfamily (здесь и далее пунктуация и орфография авторов сохранены, - прим. редакции).

"Урааа. Волшебности какие. Поздравляем вас солнышки", - cikuta.

"Поздравляем Вас с Рождением Чуда! Молочных рек и спокойных ночей Вам", - написала olzubrilova.

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