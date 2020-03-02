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Путин решил вопрос с упоминанием Бога в Конституции

18:17
  • понедельник
  • 02 марта 2020

В Основном законе он упоминаться будет

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскрыл подробности поправок, которые президент внес в законопроект об изменении Конституции ко второму чтению. Одна из них касается упоминания в Основном законе Бога.

Президентские поправки к законопроекту по Конституции заняли 24 страницы
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"Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", - зачитал Володин текст поправки. Видео выступления спикера Госдумы публикует ТВЦ.RU.

Президент также предложил закрепить статус русского народа и русского языка, как государствообразующих. При этом республики получат право использовать национальные языки как государственные наряду с русским.

Кроме того, в Конституции будет закреплено понятие брака как союза мужчины и женщины, и обеспечена "защита исторической правды".

"Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается", - зачитал текст Володин.

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