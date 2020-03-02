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Эксперты изучают факт вброса панических слухов о коронавирусе в Москве  

18:19
  • понедельник
  • 02 марта 2020

Group-IB начала расследование после рассылки в соцсетях о массовом заражении москвичей

Group-IB начала расследование после рассылки фейковых новостей о том, что власти якобы скрывают информацию о массовом заражении москвичей коронавирусом.

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Как сообщили ТВЦ.RU в пресс-службе компании, с помощью технологий графового анализа данных Group-IB был выявлен факт искусственного распространения голосового сообщения.

"В основном, информационная атака распространяется через ботов во "ВК", а также разгоняется вбросами в различные группы в мессенджерах. Вброс таргетируется на самую восприимчивую аудиторию, в основном, это группы в мессенджерах при детских садах, школах ("группы мам"), на женскую аудиторию в сети, форумы мам и другое", - пишет гендиректор Group-IB Илья Сачков.

К настоящему моменту специалисты зафиксировали более 9,5 тысячи постов, репостов и публикаций, транслирующих эту фейковую новость. Специалисты Group-IB начали поиск исполнителей и заказчиков данной информационной атаки. Предположительно, цель провокации - усиление панических настроений среди москвичей.

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