"Слуга народа" пожалел о невозможности "швырнуть" бомбу на Москву

Украинский депутат Никита Потураев не стесняется в выражениях
Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Никита Потураев сожалеет, что у Украины нет атомной бомбы, чтобы запустить ее на Москву. Такое заявление прозвучало в ходе презентации телеканала "Дом" для жителей Донбасса и Крыма.
Потураев предупредил украинцев о возможных сбоях в работе телеканала из-за противодействия России. Однако, по его словам, страна готова к возможному "использованию средств радиоэлектронной борьбы" против вещания.
"Атомной бомбы, чтобы швырнуть на Москву, у нас пока нет. А это наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда", - высказался "Слуга народа" (цитата по РИА Новости).
Ранее на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и в Крыму начал тестовое вещание украинский государственный телеканал "Дом".
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