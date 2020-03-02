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"Слуга народа" пожалел о невозможности "швырнуть" бомбу на Москву

18:57
  • понедельник
  • 02 марта 2020

Украинский депутат Никита Потураев не стесняется в выражениях

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Никита Потураев сожалеет, что у Украины нет атомной бомбы, чтобы запустить ее на Москву. Такое заявление прозвучало в ходе презентации телеканала "Дом" для жителей Донбасса и Крыма.

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Потураев предупредил украинцев о возможных сбоях в работе телеканала из-за противодействия России. Однако, по его словам, страна готова к возможному "использованию средств радиоэлектронной борьбы" против вещания.

"Атомной бомбы, чтобы швырнуть на Москву, у нас пока нет. А это наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда", - высказался "Слуга народа" (цитата по РИА Новости).

Ранее на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и в Крыму начал тестовое вещание украинский государственный телеканал "Дом".

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