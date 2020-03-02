Токсичная женщина: Анджелина Джоли не может устроить личную жизнь

Репутацию актрисы подпортил скандальный развод с Брэдом Питтом

Анджелина Джоли боится, что после скандального развода с Брэдом Питтом, не сможет устроить свою личную жизнь. Мужчины попросту боятся связываться с ней из-за подпорченной репутации.

По словам друзей актрисы, она очень страдает из-за своего статуса "токсичной женщины" и часто жалуется, что стала никому неинтересной. Если раньше желающие сходить на свидание с Джоли выстраивались в очереди, то сейчас таких смельчаков уже нет.

"Известные мужчины предпочитают держаться подальше от особ, которые могут причинить им неприятности", - говорит один из друзей Анджелины Джоли.

Сейчас актриса, переживающая и так не самые легкие времена, думает, как бы восстановить репутацию, пишет EG.RU ("Экспресс-газета").

Анджелина Джоли подала заявление на развод с Брэдом Питтом в 2016 году. Она обвинила мужа в пьянстве и рукоприкладстве. Позднее Питт признался, что посещал клуб анонимных алкоголиков, где ему помогли справиться с зависимостью.

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