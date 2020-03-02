Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

Злоумышленники стали звонить в банки, чтобы получить данные о клиентах

Россиян, в частности, работников банков, предупредили о новом виде телефонного мошенничества. Под угрозой - личные данные граждан, в том числе паспортные данные и номера банковских карт.

Как сообщили в Росфинмониторинге, злоумышленники звонят в кредитные организации и от имени руководства подразделения центрального аппарата ведомства или его территориального органа требуют предоставить конфиденциальную информацию о клиентах.

В некоторых случаях мошенники просят предоставить адрес электронной почты, на который затем может отправляться вредоносное программное обеспечение, передает "Интерфакс".

Росфинмониторинг напомнил, что формат предоставления ему информации не предусматривает телефонный звонок. Банки попросили быть бдительными.

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