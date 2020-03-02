ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о принятых мерах по профилактике коронавируса

19:54
  • понедельник
  • 02 марта 2020

В городе предприняты серьезные меры

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах, которые были предприняты после подтверждения первого случая заражения коронавирусом в столице. По его словам, опасную инфекцию нашли у москвича, прилетевшего из Италии. Сейчас он находится в инфекционной больнице. Заболевание у мужчины протекает в легкой форме.

Эксперты изучают факт вброса панических слухов о коронавирусе в Москве  
Россиян призвали не верить фейкам о коронавирусе
Российскую вакцину от коронавируса испытают на мышах

Сразу после появления подозрений на коронавирус, был установлен весь круг общения заболевшего. В настоящее время госпитализированы шестеро родственников, пятеро знакомых. Симптомом заболевания у них нет. Кроме того, госпитализированы 13 пассажиров, летевших с заболевшим одним рейсом. У них диагностированы легкие недомогания вроде ОРВИ. В домашний карантин помещены 83 человека. Симптомов заболевания у них также нет.

В столице принимают серьезные меры по профилактике коронавируса, заверил Сергей Собянин. Во всех аэропортах Московского авиационного узла продолжают работу медицинские посты. Граждане, которые прилетают из Китая, Ирана и Южной Кореи, получают постановления об изоляции, их контактные данные фиксируются, делается фотография, они сдают анализ на корона­вирусную инфекцию. У всех пассажиров международных рейсов измеряется температура. В случае ее повышения, пассажира осматривают медики и берут анализы, после чего госпитализируют или оставляют под наблюдением на дому.

"Гражданам, прибывающим из Италии и других стран с неблаго­прият­ной ситуацией по коронавирусной инфекции, выдаются уведомления с рекомендацией соблюдения режима изоляции на дому", - написал мэр на своем персональном сайте.

Кроме того, в детских садах и школах вводится ежедневное измерение температуры детей. Работодателям рекомендовано организовать измерение температуры у сотрудников. В Московском метро будет организовано выборочное измерение дистанционным способом.

Всего с 15 февраля в столице было проведено более 12 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию. Под наблюдением сейчас находятся свыше 5,5 тысячи человек.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врачи проводят санитарно-карантинный досмотр пассажиров
Врачи проводят санитарно-карантинный досмотр пассажиров
Сергей Собянин посетил поликлинику
Сергей Собянин посетил поликлинику
Пассажиры в аэропорте в медицинских масках
Пассажиры в аэропорте в медицинских масках
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.