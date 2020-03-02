Собянин рассказал о принятых мерах по профилактике коронавируса

В городе предприняты серьезные меры

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах, которые были предприняты после подтверждения первого случая заражения коронавирусом в столице. По его словам, опасную инфекцию нашли у москвича, прилетевшего из Италии. Сейчас он находится в инфекционной больнице. Заболевание у мужчины протекает в легкой форме.

Сразу после появления подозрений на коронавирус, был установлен весь круг общения заболевшего. В настоящее время госпитализированы шестеро родственников, пятеро знакомых. Симптомом заболевания у них нет. Кроме того, госпитализированы 13 пассажиров, летевших с заболевшим одним рейсом. У них диагностированы легкие недомогания вроде ОРВИ. В домашний карантин помещены 83 человека. Симптомов заболевания у них также нет.

В столице принимают серьезные меры по профилактике коронавируса, заверил Сергей Собянин. Во всех аэропортах Московского авиационного узла продолжают работу медицинские посты. Граждане, которые прилетают из Китая, Ирана и Южной Кореи, получают постановления об изоляции, их контактные данные фиксируются, делается фотография, они сдают анализ на корона­вирусную инфекцию. У всех пассажиров международных рейсов измеряется температура. В случае ее повышения, пассажира осматривают медики и берут анализы, после чего госпитализируют или оставляют под наблюдением на дому.

"Гражданам, прибывающим из Италии и других стран с неблаго­прият­ной ситуацией по коронавирусной инфекции, выдаются уведомления с рекомендацией соблюдения режима изоляции на дому", - написал мэр на своем персональном сайте.

Кроме того, в детских садах и школах вводится ежедневное измерение температуры детей. Работодателям рекомендовано организовать измерение температуры у сотрудников. В Московском метро будет организовано выборочное измерение дистанционным способом.

Всего с 15 февраля в столице было проведено более 12 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию. Под наблюдением сейчас находятся свыше 5,5 тысячи человек.

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