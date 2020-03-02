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Путин предложил поправку об индексации пенсий не реже раза в год

20:48
  • понедельник
  • 02 марта 2020

Изменения предлагается внести в 75 статью Основного закона

Президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий не реже раза в год. Изменения предлагается внести в 75 статью Основного закона, передает РИА Новости. Согласно поправке, Россия уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав.

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"В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом", - говорится в тексте поправки.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин раскрыл подробности поправок, которые президент внес в законопроект об изменении Конституции ко второму чтению. Одна из них касается упоминания в Основном законе Бога.

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