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ЦППК запустила Масленичный поезд в Коломну

22:39
  • понедельник
  • 02 марта 2020

Путешествия на электричках набирают всё большую популярность

Центральная пригородная пассажирская компания подготовила несколько знаковых направлений. Одно из них - в Коломну. Там можно посетить Кремль, древние монастыри и необычные музеи.  

Утренний экспресс в столицу Масленицы - Коломну - с Казанского вокзала отправляется по расписанию. Пассажиры подсоединяются к W-Fi, чтобы скоротать время в пути. Но скучать им и так не придётся.

— Просыпаемся! Масленицу проспим! Проспим Масленицу!

 

Масленичный поезд с песнями под гармошку, конкурсами и подарками - часть специальной программы, которую Центральная пригородная пассажирская компания подготовила для всех пассажиров направления.  Ну а тех, кто купил билеты через сайт перевозчика или в туристско-информационном центре на площади трёх вокзалов, в пункте назначения ожидают гид и тур по самым интересным местам Коломны. 

"Экскурсии организовываются каждые выходные. Можно присоединиться к любой из них. Самым популярным направлением является Коломна. Также в тройку входит Рязань и Истра", - говорит пресс-секретарь АО "Центральная ППК" Софья Попова.

Минуете живописную Гончарную слободу, любуетесь старинными храмами вдоль улицы Посадская и вот вы у главных парадных ворот Коломенского Кремля. В Коломне говорят, что пройдя впервые через Пятницкую башню здешнего Кремля нужно загадать желание, но оно обязательно должно быть добрым, иначе не сбудется.

А вот и главная героиня праздника - Масленица! Как Масленицу проводишь, так и год пройдет. И в Коломне он точно будет весёлым и зажигательным. Да и приезжать сюда стоит не только на блины. Угощать гостей самой знаменитой в мире пастилой здешние купцы готовы хоть каждый день!

Татьяна Сидорова, Станислав Ильин. "ТВ Центр".

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