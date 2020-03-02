В московском метро начнут выборочно измерять температуру

О мерах профилактики коронавируса рассказал Сергей Собянин

Случаи заражения новым коронавирусом фиксируют всё в большем числе стран. Диагноз впервые подтвердили в Иордании, Индонезии, Тунисе и Саудовской Аравии. Ежедневно увеличивается количество заболевших в Европе, наиболее сложная ситуация сохраняется в Италии. Брюссель готовится дать скоординированный ответ эпидемии, призывая страны ЕС готовиться к ухудшению ситуации. Общее число зараженных в мире приблизилось к 90 тысячам.

После проверки на борту самолета, еще один медконтроль - в зоне прилета. В аэропорту "Шереметьево" усилили меры. Консилиумом врачей в защитных костюмах встречают туристов из Италии. Благодаря этим мерам, китайский вирус удается выявить быстро, не допустив дальнейшего распространения. Так в Москве зафиксировали первый случай коронавируса. Это официально подтвердили в Роспотребнадзоре. О нем известно не так много - мужчина вернулся из Италии, болезнь у него протекает в легкой форме. Люди, с кем он успел пообщаться, сейчас тоже под наблюдением медиков. Об этом рассказал на своем сайте Сергей Собянин.

"В течение суток с момента появления подозрения о заражении (29 февраля) был установлен полный круг контактов этого человека – родственники, друзья, знакомые и пассажиры, летевшие с ним одним рейсом. Госпитализированы 6 родственников и 5 знакомых заболевшего. Симптомов заболевания у них нет. Из числа пассажиров рейса госпитализи­ровано 13 человек с легкими недомоганиям вроде ОРВИ, 83 человека без симптомов заболеваний помещены в домашний карантин", - написал мэр.

В столице принимаются всевозможные меры, чтобы избежать массового заражения коронавирусом – это и максимальная изоляция возможных носителей вируса, и регулярный контроль детей в дошкольных учреждениях, а в городских стационарах в любой момент смогут принять заболевших коронавирусом. Дополнительные места и необходимое оборудование подготовлено. В общественных местах организовывают работу медицинских постов. Кроме того, в Московском метро начнут выборочно измерять температуру дистанционным способом.

В Южной Корее, где диагноз коронавирус подтвердился уже у почти 4000 человек, при этом регион считается одним из крупнейших очагов распространения китайской пневмонии, дезинфицируют здания и дороги. Но эти меры не остановили 72 страны ввести разного рода ограничения вплоть до полного запрета на въезд всех иностранцев из Южной Кореи. Россия также приостановила авиасообщение, но самолеты оттуда возвращаются полными, привозят наших соотечественников.

А с 5 марта власти Сахалина прекращают полеты на японский остров Хоккайдо, где резко выросло число инфицированных. Вылетающим туда двухнедельного карантина не избежать.

"Кто попытается нарушить этот охранительный режим, у нас есть право реагировать и привлекая наши силовые структуры", -предупредил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук.

Всемирная организация здравоохранения внесла нашу страну в число наиболее защищенных. А тем временем коронавирус расползается по Европе и за ее пределами. Число погибших в мире приблизилось к 3 тысячам. Италия вообще рапортует о скачке заболеваемости - там количество подхвативших вирус уже составляет более полутора тысяч человек. На всей планете сегодня 90 тысяч заболевших. Четверо погибших во Франции. Китайский вирус нашли и у детей в возрасте от одного до 5 лет.

Впрочем, хорошие новости начали приходить из Китая. 329 случаев заболевания за сутки. Цифры хоть и кажутся значительными, однако, это самое низкое число заболевших за прошедший месяц.

Елена Макарова, Кирилл Парменов, Егор Миронов и Кирилл Алянский. "ТВ Центр".

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