Москвичей атаковали фейковыми сообщениями о коронавирусе

Верить им нельзя

В российской столице специалисты по предотвращению киберпреступлений выявили попытки вброса фейковых новостей о том, что якобы в Москве зафиксированы тысячи случаев заражения коронавирусом, а власти будто бы скрывают этот факт. Вот пример подобных голосовых сообщений:



— Леночка, добрый вечер. У меня не очень хорошие новости, буду делать еще рассылку среди клиентов, но хочется лично как-то сказать. Очень прошу вас распространить информацию максимально. Раз наше правительство не хочет нас информировать об этом, значит, мы будем информировать друг друга о просочившейся информации. В Москве 20 тысяч заболевших коронавирусом. Ходим в масках, не ходим в места скопления людей. Никуда не ездим, бережем друг друга, бережем наших близких и запасаемся продуктами. К сожалению говорят, что будут пустые магазины.

Эксперты компании Group-IB с помощью технологий графового анализа данных определили, что голосовое сообщение тиражируется искусственным путем. Информационная атака осуществляется, в частности, в социальной сети "ВКонтакте" с помощью специальной программы. Фейковую "новость" также распространяют среди пользователей различных мессенджеров. На сегодняшний день зафиксировано более 9 с половиной тысяч постов, репостов, публикаций, транслирующих эту информацию. Причем, этот вброс ориентирован преимущественно на родительские группы при детсадах и школах и, в целом, на женскую аудиторию.

Цель провокационных действий - усиление панических настроений среди москвичей. Эксперты призывают критично относиться ко всем непроверенным источникам распространения подобной "информации". Очень охотно фейки про коронавирус в Москве подхвалили украинские СМИ.

"Что касается заявлений, которые приходят из украинских СМИ, вы поймите, они должна спекулировать на любой проблеме, если она хоть каким-то образом касается России. Поскольку ничего путного по состоянию заболевших украинцев сказать никто не может, то гораздо проще перевести разговор в плоскость России, при том, что никаких доказательств нет. Все это на уровне "власти скрывают и вот нам стала известна обжигающая правда". Соответственно у нас находятся немало странных людей, которые не понимают принципов психологической информационной войны и начинают это таскать в блогосферу. Умные люди должны, как мне кажется, руководствоваться очень простой формулой: сохранять голову, а не повторять чепуху, тем более когда эта чепуха, извините, ничем не подтверждается", - говорит политолог Армен Гаспарян.

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