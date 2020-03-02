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СК раскрыл преступную банду силовиков на Кубани

21:35
  • понедельник
  • 02 марта 2020

Фигурантами уголовного дела стали семеро полицейских

В Краснодарском крае правоохранительные органы пресекли деятельность преступного сообщества, в которое входили сотрудники правоохранительных органов.

Как говорится на сайте СК, уголовное дело по статьям о "Преступном сообществе" и "Получении взятки" возбуждено в отношении сотрудников МВД Сергея Бочкарева, Максима Максимова, Дмитрия Плехова, Сиртакия Тосунова, Евгения Акимова, Михаила Баканова, а также Романа Гриненко.

По версии следствия, с 2016 по 2020 годы они, действуя в составе преступного сообщества на стационарном посту ДПС "Успенский", систематически получали в качестве взяток денежные средства за совершение заведомо незаконных действий.

Следствием во взаимодействии с сотрудниками полиции проведены масштабные мероприятия, в том числе 49 обысков по местам жительства и в служебных помещениях подозреваемых.

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