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На "Евровидение" от России поедет Little Big

21:52
  • понедельник
  • 02 марта 2020

Группа известна своими вирусными хитами

Россию на конкурсе "Евровидение", который пройдет в мае 2020 года в Роттердаме, будет представлять группа Little Big. Об этом сообщили в эфире Первого канала.

Премьера песни, с которой группа будет участвовать в конкурсе, состоится в ближайшие дни. Основатель и вокалист группы Илья Прусикин рассказал, что композиция будет веселой. Он также пообещал не подвести с хореографией.

Little Big известна своими вирусными хитами. Один из них – Skibidi – стал сенсацией. Это видео посмотрело уже более 350 миллионов пользователей.

Видео: музыкальный критик Сергей Соседов предрек успех Little Big на "Евровидении"

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