На "Евровидение" от России поедет Little Big

Группа известна своими вирусными хитами
Россию на конкурсе "Евровидение", который пройдет в мае 2020 года в Роттердаме, будет представлять группа Little Big. Об этом сообщили в эфире Первого канала.
Премьера песни, с которой группа будет участвовать в конкурсе, состоится в ближайшие дни. Основатель и вокалист группы Илья Прусикин рассказал, что композиция будет веселой. Он также пообещал не подвести с хореографией.
Little Big известна своими вирусными хитами. Один из них – Skibidi – стал сенсацией. Это видео посмотрело уже более 350 миллионов пользователей.
Видео: музыкальный критик Сергей Соседов предрек успех Little Big на "Евровидении"Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"