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Лидер Little Big анонсировал выход веселого хита для "Евровидения"

08:27
  • вторник
  • 03 марта 2020

Им прочат победу

Вокалист группы Little Big Илья Прусикин рассказал, что их песня для "Евровидения" получила веселый бразильский оттенок. 
На "Евровидение" от России поедет Little Big

В ближайшие дни Little Big представит песню, с которой коллектив в мае выступит на песенном конкурсе в Роттердаме. "Трек будет новый. Он веселый, с бразильским оттенком. Мы всегда работали на веселье, на карнавале, и мы не будем изменять себе", - сказал ТАСС Илья Прусикин. 

По его словам, участники музыкального коллектива чувствуют "огромный груз ответственности". Когда они узнали, что представят Россию на "Евровидении", то сначала обрадовались, а потом испугались. "Но мы сделаем все, что от нас зависит, и постараемся не упасть в грязь лицом", - заверил Прусикин. 

Композитор Виктор Дробыш выразил мнение, что европейская публика "с огоньком" реагирует на простые и легко запоминающиеся песни. Группа Little Big, по его словам, способна создать такой хит. "Супер! У России будет шанс. Это должна быть новая песня, поэтому, я думаю, они выступят с какой-нибудь незатейливой новой песней, которая будет "заедать". В этом и есть ключ к победе", - цитирует композитора RT

Продюсер Яна Рудковская заявила, что харизматичные и энергичные артисты из популярной группы могут рассчитывать на победу на "Евровидении". "Это лучший выбор, который может быть, кроме еще Димы Билана, за которого тоже не стыдно. Я считаю, что Little Big - это та группа, которая может поднять на уши Европу. Я очень рада!" - сказала она РИА Новости. "Я уверена, что они всех порвут!" - добавила продюсер. 

Напомним, что группа Little Big, играющая в стилях панк, поп и рейв, возникла в 2013 году в Петербурге. В коллектив входят вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, а также диджей Сергей Макаров. Их клип на песню Skibidi собрал более 350 миллионов просмотров на YouTube. 

"Евровидение" пройдет в Нидерландах с 12 по 16 мая. Девиз нынешнего конкурса - "Откройся" (Open Up).

Видео: музыкальный критик Сергей Соседов предрек успех Little Big на "Евровидении"

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