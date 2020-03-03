Фейк-атака: кто распространяет ложные сообщения о коронавирусе

Кому это выгодно?

Коронавирус у нашего порога. Десятки тысяч заболевших. По социальным сетям прокатилась волна сенсационных сообщений - 20 тысяч заболевших только в Москве. Как всегда в таких случаях, пометка - от нас все скрывают, ситуация на самом деле куда серьезнее, и, конечно, призыв быстрее распространить эту информацию.

Откуда эта информация? Что за источник? Это не просто тревожные сообщения, не просто слухи, больше похоже на организованную попытку создать массовую панику, вызвать взрыв недоверия к официальным источникам информации. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова комментирует этот вброс так: "Не будем приуменьшать опасность и коронавируса, и подобного рода информационных провокаций".

Вспомним трагедию в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" - погибли люди, понятно состояние шока, в котором все пребывали. И тут пошел вброс информации об огромном числе унесенных жизней – сотнях людей, с намеками и прямыми призывами не верить официальным источникам.

Автором фейка о том, что власти скрывают реальное число жертв трагедии, был украинский пранкер, позже Следственный комитет России объявил его в международный розыск.

"Что касается заявлений, которые приходят из украинских СМИ, вы поймите, они должна спекулировать на любой проблеме, если она хоть каким-то образом касается России", - говорит политолог Армен Гаспарян.

Вот так просто использовал чужое горе, чтобы вызвать у людей возмущение и недоверие к официально подтвержденным фактам. Шутка? Нет. Открытая провокация. Цель – посеять панику.

Вспомним прошлогодние сообщения о минировании торговых центров, школ, храмов, детских садов. Когда приходилось закрывать десятки учреждений, эвакуировать сотни людей. А ведь это не просто провокация – это настоящее преступление. Это терроризм.

Атаки телефонных террористов прокатились по разным городам страны, не обошли и Москву. Ни в одном случае угроза взрыва не подтвердилась. Позднее ФСБ России сообщила о блокировке иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

Все же давайте доверять не слухам и не актам информационного террора, а проверенным и подтвержденным данным.

Напомним еще раз - в Москве зафиксирован единственный случай заболевания коронавирусом. У мужчины, вернувшемся из Италии.

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