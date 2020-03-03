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Фейк-атака: кто распространяет ложные сообщения о коронавирусе

08:28
  • вторник
  • 03 марта 2020

Кому это выгодно?

Коронавирус у нашего порога. Десятки тысяч заболевших. По социальным сетям прокатилась волна сенсационных сообщений - 20 тысяч заболевших только в Москве. Как всегда в таких случаях, пометка - от нас все скрывают, ситуация на самом деле куда серьезнее, и, конечно, призыв быстрее распространить эту информацию.
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Откуда эта информация? Что за источник? Это не просто тревожные сообщения, не просто слухи, больше похоже на организованную попытку создать массовую панику, вызвать взрыв недоверия к официальным источникам информации. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова комментирует этот вброс так: "Не будем приуменьшать опасность и коронавируса,  и подобного рода информационных провокаций".

Вспомним трагедию в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" - погибли люди, понятно состояние шока, в котором все пребывали. И тут пошел вброс информации об огромном числе унесенных жизней – сотнях людей, с намеками и прямыми призывами не верить официальным источникам.

Автором фейка о том, что власти скрывают реальное число жертв трагедии,  был украинский пранкер, позже Следственный комитет России объявил его в международный розыск.

"Что касается заявлений, которые приходят из украинских СМИ, вы поймите, они должна спекулировать на любой проблеме, если она хоть каким-то образом касается России", - говорит политолог Армен Гаспарян.

Вот так просто использовал чужое горе, чтобы вызвать у людей  возмущение и недоверие к официально подтвержденным фактам. Шутка? Нет. Открытая провокация. Цель – посеять панику.

Вспомним прошлогодние сообщения о минировании торговых центров, школ, храмов, детских садов. Когда приходилось закрывать десятки учреждений, эвакуировать сотни людей.  А ведь это не просто провокация – это настоящее преступление. Это терроризм.

Атаки телефонных террористов прокатились по разным городам страны, не обошли и Москву. Ни в одном случае угроза взрыва не подтвердилась. Позднее ФСБ России сообщила о блокировке иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

Все же давайте доверять не слухам и не актам информационного террора, а проверенным и подтвержденным данным.

Напомним еще раз - в Москве зафиксирован единственный случай заболевания коронавирусом. У мужчины, вернувшемся из Италии.

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