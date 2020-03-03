Зачем Эрдоган едет в Москву

Сирийский кризис обсудили в программе "События. 25-й час"

Чего добивается президент Турции, накаляя обстановку в Идлибе? Какое отношение к обострению ситуации имеют Соединенные Штаты? И о чём Эрдоган будет договариваться в Москве?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

"Последние две недели турецкая пресса нагнетала русофобскую истерию ", - отметил он.

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