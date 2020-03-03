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Партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле

08:51
  • вторник
  • 03 марта 2020

Явка на парламентские выборы составила почти 70%

Биньямин Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле. Партия действующего премьер-министра "Ликуд", по данным экзит-полов, получает от 36 до 37 мест в Кнессете. Оппозиционный блок "Кахоль-Лаван" Бенни Ганца - от 32 до 34.

Это уже третьи парламентские выборы в стране менее чем за год. После двух предыдущих так и не было сформировано правительство. Сейчас Нетаньяху рассчитывает занять премьерское кресло в пятый раз и надеется на поддержку других правых партий - встречу с ними он проведёт уже во вторник, передает "Газета.Ru".

Чтобы создать кабинет министров, блоку необходимо получить 61 место в парламенте. Отметим, что явка на эти выборы стала рекордной с конца прошлого века - почти 70 процентов. Окончательные результаты голосования объявят на следующей неделе.

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Партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле
Партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле
Партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле
Партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле
Выборы в Израиле
Выборы в Израиле
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