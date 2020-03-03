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Военные "отстояли" населенный пункт под Воронежем

08:55
  • вторник
  • 03 марта 2020

В ходе маневров активно использовался современный опыт локальных конфликтов

Артиллеристы, мотострелки и танкисты отстояли населенный пункт под Воронежем. Там прошли тактические учения полка Западного военного округа, передает "ТВ Центр".

Наступление условного противника было остановлено огнем с закрытых позиций. А потом в атаку выдвинулись мотострелковые подразделения, которые провели встречный бой.

Во время стрельб  были поражены движущиеся и внезапно появляющиеся мишени, которые имитировали живую силу и технику неприятеля. Огонь велся из бронетранспортеров, танков, реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г", а также стрелкового оружия и гранатометов.

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