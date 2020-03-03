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США признали, что Россия не угрожает странам Балтии

08:21
  • вторник
  • 03 марта 2020

Литве, Латвии и Эстонии бояться нечего

Постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор ответил на вопрос, насколько реальна угроза со стороны России прибалтийским странам. Он признал, что Литве, Латвии и Эстонии бояться нечего.

"Прибалтийские страны в значительной степени являются частью того, что называется сейчас западным обществом, и мы не думаем, что для них существует какая-либо угроза в настоящее время", — заявил Гилмор.

Также постпред США при ОБСЕ напомнил, что Литва, Латвия и Эстония входят в НАТО и участвуют в военных учениях. Гилмор заверил, что в свою очередь военные маневры Альянса "не угрожают российскому народу".

Как пишет РИА Новости, в Москве неоднократно называли "российскую угрозу" мифической. Подобные заявления, по мнению российской стороны, делаются во внутриполитических целях, а США поддерживает их для усиления своего военного присутствия у границ России.

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