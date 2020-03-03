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Мошенники научились незаметно красть бонусные баллы

09:02
  • вторник
  • 03 марта 2020

От этого страдают и компании, и клиенты

В 2019 году мошенники стали чаще похищать баллы, накопленные россиянами на скидочных картах. Каждый месяц злоумышленники совершают несколько тысяч попыток украсть бонусы и скидки.
Как спасти деньги на карточке от мошенников

"В одном из вариантов злоумышленник получает доступ к личному кабинету клиента, а затем расплачивается его бонусами за свои покупки, - рассказал Алексей Сизов, глава отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет". - Еще один вариант обмана - мошенник регистрирует личный кабинет на карту, выданную другому человеку". 

По его словам, в этом случае гражданин даже может не знать о существовании своего онлайн-профиля. Он накапливает баллы, используя скидочную карту, а злоумышленник списывает их в личном кабинете.

Наличие такой проблемы подтвердили в торговых сетях "Магнит", "Максидом", "Связной", Ozon, "М.Видео", Wildberries. 

Алексей Сизов отметил, что бонусы в основном крадут начинающие мошенники, в том числе, например, студенты первых курсов. Злоумышленники легко монетизируют украденные баллы. В некоторых магазинах бонусами можно оплатить до 50% покупки, говорит эксперт.  

Председатель комитета по торговле "Деловой России" Алексей Федоров рассказал "Известиям", что больше всего от таких мошенников страдают автозаправочные станции, которые ежемесячно теряют 2-3 миллиона рублей из-за неправомерно списанных льгот.

"Зачастую баллы крадут сами сотрудники магазинов или колл-центров, которые имеют доступ к информации о программах лояльности. Если клиент долгое время не пользуется накопленными бонусами, то продавец может незаметно для пользователя и магазина забрать их в счет собственной покупки", - объяснил Алексей Федоров.

Руководитель направления Kaspersky Fraud Prevention Максим Федюшкин сообщил, что во втором полугодии 2019 года число мошенничеств со скидочными картами выросло в полтора раза по сравнению с первым полугодием. Он связал это с увеличением конкуренции среди торговых сетей, ростом объема онлайн-покупок и переходом программ лояльности на "цифру". По мнению специалиста, вина лежит и на самих клиентах, ведь лишь 20% из них знают о своих льготах, а остальные фактически позволяют преступникам безнаказанно красть их баллы.   

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