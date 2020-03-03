"Я батя": Данила Козловский показал трогательное фото с дочкой

Звезда на седьмом небе от счастья

Актер Данила Козловский выложил в Instagram трогательный снимок, на котором он бережно держит новорожденную дочку.

2 марта стало известно, что актриса Ольга Зуева подарила Козловскому дочку. Роды прошли в американской клинике. Артистка опубликовала первое фото с ребенком в соцсети. Молодые родители скрывают лицо малышки, поэтому пока фанаты могут увидеть лишь ее ножки и ручки.

3 марта Данила Козловский опубликовал фото, сделанное в том же месте, что и снимок Зуевой. 34-летний актер стоит спиной к камере, прижимая к себе новорожденную дочь. Кажется, что он закрыл глаза от избытка чувств и целует малышку в голову. На заднем фоне виднеются мост и кирпичное здание. "Моя вселенная. Папино время", - написал Козловский, добавив хештег "ябатя".

В феврале СМИ сообщили, что актер взял первый за долгое время отпуск и улетел к Зуевой в США. "Оба находятся в счастливом ожидании и готовятся изо всех сил", - рассказали в окружении пары. Как ожидается, в конце марта Козловский вернется в Россию, а Зуева с дочкой прилетят к нему ближе к лету, когда у актрисы начнутся съемки.

Зуева и Козловский начали встречаться в 2015 году. Как пишут журналисты, ради возлюбленного Зуева вернулась в Россию из США, где она училась и работала. Сначала они жили в Петербурге, потом перебрались в Москву. Если верить слухам, звезды состоят в гражданском браке.

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