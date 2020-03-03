ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Я батя": Данила Козловский показал трогательное фото с дочкой

09:37
  • вторник
  • 03 марта 2020

Звезда на седьмом небе от счастья

Актер Данила Козловский выложил в Instagram трогательный снимок, на котором он бережно держит новорожденную дочку.  
Возлюбленная Данилы Козловского показала первое фото с новорожденной дочерью

2 марта стало известно, что актриса Ольга Зуева подарила Козловскому дочку. Роды прошли в американской клинике. Артистка опубликовала первое фото с ребенком в соцсети. Молодые родители скрывают лицо малышки, поэтому пока фанаты могут увидеть лишь ее ножки и ручки. 

3 марта Данила Козловский опубликовал фото, сделанное в том же месте, что и снимок Зуевой. 34-летний актер стоит спиной к камере, прижимая к себе новорожденную дочь. Кажется, что он закрыл глаза от избытка чувств и целует малышку в голову. На заднем фоне виднеются мост и кирпичное здание. "Моя вселенная. Папино время", - написал Козловский, добавив хештег "ябатя". 

В феврале СМИ сообщили, что актер взял первый за долгое время отпуск и улетел к Зуевой в США. "Оба находятся в счастливом ожидании и готовятся изо всех сил", - рассказали в окружении пары. Как ожидается, в конце марта Козловский вернется в Россию, а Зуева с дочкой прилетят к нему ближе к лету, когда у актрисы начнутся съемки.

Зуева и Козловский начали встречаться в 2015 году. Как пишут журналисты, ради возлюбленного Зуева вернулась в Россию из США, где она училась и работала. Сначала они жили в Петербурге, потом перебрались в Москву. Если верить слухам, звезды состоят в гражданском браке. 

Видео: "10 самых... "Завидные женихи"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Актриса Ольга Зуева и актёр Данила Козловский
Актриса Ольга Зуева и актёр Данила Козловский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.