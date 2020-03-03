Собянин рассказал о мерах по профилактике коронавируса

Все московские аэропорты продолжат работать в усиленном режиме

Сергей Собянин объявил о введении дополнительных профилактических мер в связи с обнаружением первого случая заражения коронавирусом в столице. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Все московские аэропорты продолжат работать в усиленном режиме, проверяя прибывших из Китая, Ирана, Южной Кореи и Италии. В городских больницах подготовлены дополнительные места для пациентов с подозрением на вирус. В детских садах и школах у детей будут ежедневно измерять температуру, а у пассажиров метро — выборочно с применением дистанционных технологий. Более того, работодателям рекомендуется измерять температуру сотрудников.

"Прошу горожан соблюдать введенные ограничения, а также применять меры профи­лактики, рекомендованные врачами", - обратился Собянин к жителям столицы.

Днем ранее в Москве был диагностирован первый случай заражения коронавирусом. Заболел мужчина, недавно прилетевший из Италии. Медики сообщили, что его болезнь протекает в легкой форме.

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