ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тысячи беженцев из Турции осаждают греческую границу

11:42
  • вторник
  • 03 марта 2020

Останавливают потоки мигрантов при помощи слезоточивого газа и шумовых гранат

Евросоюз всеми силами пытается договориться с Анкарой о сдерживании нелегалов. Эрдоган выступает за так называемое справедливое распределение ответственности за беженцев, а, по сути, использует эту ситуацию для продвижения собственных интересов в сирийской провинции Идлиб.
Капкан для Эрдогана: Турцию просят уйти из Сирии

Греческие пограничники на одном берегу, на другом – беженцы. Разбили лагерь, сушат вещи после неудачной попытки пересечь границу. В лагере контрабандисты набирают группы, чтобы с приходом темноты вновь попытаться переправить людей на тот берег. Маршрут держат в секрете, но намерений не скрывают.

Мирным поведение мигрантов назвать сложно. Накануне в пограничников летели камни и бутылки с зажигательной смесью. Однако турецкие СМИ обвиняют греческих военных в жестокости. Они сообщили, что пограничники убили двух беженцев. Греческое правительство эту информацию опровергло. Премьер-министр страны и руководство ЕС пообещали сегодня посетить границу.

В Греции сообщили, что за три дня было пресечено больше 20 тысяч попыток нарушения границы. Сотни мигрантов арестованы на греческой территории. Ситуация усугубляется. Тысячи беженцев стремятся в Европу в поисках лучшей жизни. Но в ЕС их не ждут и всеми силами пытаются убедить Турцию остаться буферной зоной для мигрантов, в обмен на финансовую помощь.

Евросоюз пообещал Турции дополнительный миллиард евро к уже указанным в совместном плане по борьбе с миграцией  6 миллиардам. Но Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что этого не достаточно.

"Беженцы и мигранты могут свободно уезжать, где бы они ни находились, и свободно выбирать, куда они пойдут. По-прежнему 1,5 миллиона человек ждут в границах Идлиба, покинув свои дома", - сказал он.

Анкара умело манипулирует ситуацией. Миграционный вопрос – попытка склонить на свою сторону западные страны и заручиться поддержкой в сирийской авантюре. Ситуация в Идлибе остается напряжённой. Продолжаются обстрелы со стороны боевиков, которых поддерживают турецкие военные. Сирийская армия держит позиции. Бои зафиксированы в 15 населенных пунктах. Турецкая сторона считает потери и, очевидно, все больше задумывается о дипломатических методах решения конфликта. Через 2 дня должны состояться переговоры в Москве, от которых ожидают перезапуска мирных договоренностей.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сирийские беженцы на границе Турции и Греции
Сирийские беженцы на границе Турции и Греции
Сирийские беженцы на границе Турции и Греции
Сирийские беженцы на границе Турции и Греции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.