Путин рассказал о пользе несистемной оппозиции

Между тем, отметил президент, есть закон, и нужно его соблюдать

Миллионы наших сограждан сегодня занимают активную позицию и оказывают позитивное влияние на жизнь в стране. В том числе и те, кто не согласен с политикой властей. Об этом говорил Владимир Путин в очередной серии интервью информагентству ТАСС. На этот раз речь пошла о проблемах гражданского общества.

Седьмой вопрос Владимиру Путину в рамках большого разговора - о гражданском обществе. Деятельность разных групп может приводить к прямо противоположным результатам: созидательным или разрушительным.

Ванденко: Эх… гражданское общество.

Путин: Да. А почему Вы так вздохнули тяжело?

Ванденко: Потому что следующий вопрос будет о том, почему с активной частью общества государство предпочитает общаться с помощью дубинок?

Путин: Неправда. Активная часть общества — не только так называемая несистемная оппозиция, которая нарушает действующий закон. Зачем вы так сужаете активную часть общества? Активная часть общества — это и волонтёры, их уже миллионы у нас, миллионы уже. Это же активная часть общества — молодые, эффективные, деятельные люди, которые работают в самых разных сферах: и в сфере образования, и в сфере здравоохранения, в сфере экологии.

На другом полюсе общества - люди, которые выходят на акции протеста и критикуют власть. Владимир Путин убежден, что это нормально и даже хорошо. Вопрос в том, в какой форме выражается этот протест.

Путин: Вы понимаете, я всё-таки не первый день работаю. Я считаю, что они очень нужны. Они реально, я смотрю, влияют на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов, так далее.

Ванденко: Чего ж их тогда так контропупят?

Путин: Сейчас скажу. Потому что есть правила, которых должны придерживаться все. И те, кому нравится власть, и те, кому она не нравится. Есть закон, и нужно его соблюдать. Иначе мы дойдём до ситуации полностью разбалансированной в стране. Иначе… мы что, хотим, чтобы у нас на улицах жгли машины? Вы хотите выразить свою точку зрения, своё мнение, хотите это сделать с помощью публичных акций? Ну, пожалуйста, закон это позволяет. Получайте разрешение и делайте. В некоторых странах, практически во всех странах, в том числе в европейских, за несанкционированные акции лишение свободы предусматривается. Пятёрочка ломится или десяточка. У нас такого нет, понимаете?

Ванденко: Ну, трёшечка.

Путин: Трёшечка — это меньше, чем десяточка.

Ванденко: Тоже немало.

Путин: Тоже немало, не нарушай закон.

То же касается и статуса иноагента. Принятие этого закона в России вызвало серьезное недовольство в стане зарубежных правозащитников. Но, напоминает Владимир Путин, подобные ограничения есть во многих странах и уже давно.

Путин: Разве мы придумали статус иноагента? С 38-го года или с 37-го, по-моему, с 38-го в США действует этот закон, до сих пор применяется.

Ванденко: Мало ли чего! Извините, в некоторых странах жёлтые звёзды евреям пришивали. И чего? Мало ли кто чего придумает?

Путин: Нет, это разница большая. Значит, Соединённые Штаты Америки — это не фашистская Германия, ну не надо им лепить то. Параллель плохая, несправедливая и не имеющая отношения к действительности.

Ванденко: То есть мы заступились за Америку, вы заступились за Америку?

Путин: Я заступился за Америку в данном случае, да. Но они изобрели этот закон и его активно применяют. В том числе совсем недавно. Вот нашу гражданку, она стала достаточно известной, взяли упекли в тюрьму как иноагента. Ей, извините, там 12 лет так, лишнего бы слова не сказать, предполагалось. Так? Значит, и что? Они применяют. У нас такого нет. У нас административная ответственность за это только. И цель-то этого закона только в чём? Оградить Россию от вмешательства в её политическую жизнь извне.

Президент подчеркнул: работать такие организации в России могут - они лишь должны честно указать, что получают финансирование из-за рубежа. При этом важно разграничить политическую и гуманитарную деятельность. Некоммерческие организации, которые занимаются вопросами экологии, образования, здравоохранения под действие закона об иноагентах не должны подпадать. Очередная, восьмая часть большого разговора с Владимиром Путиным выйдет в свет 4 марта.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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