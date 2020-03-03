Депутат Рады оправдался за слова об атомной бомбардировке Москвы

По его словам, он просто пошутил

Вопиющие заявления звучат из Киева. Власти страны готовятся запустить новый проукраинский телеканал, чтобы через него воздействовать на жителей Донбасса и Крыма. Но даже презентация будущего СМИ не обошлась без скандала, причем его фигурантом по иронии стал член комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. Он пожалел, что Украина не может решить вопрос силовым путем.

"Атомной бомбы, чтобы швырнуть на Москву, у нас пока нет. А это наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда", - сказал Никита Потураев.

За свои слова политику вскоре пришлось оправдываться. Но получилось не слишком убедительно - выяснилось, что Потураев лишь пошутил, а те, кто такого юмора не понял, имеют "серьезные психологические расстройства", передает "Газета.Ru". В то же время, как выяснилось, запуск канала откладывается из-за отсутствия лицензии и полного пакета необходимых документов. Ранее вещание планировали начать в феврале.

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