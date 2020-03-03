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Депутат Рады оправдался за слова об атомной бомбардировке Москвы

11:54
  • вторник
  • 03 марта 2020

По его словам, он просто пошутил

Вопиющие заявления звучат из Киева. Власти страны готовятся запустить новый проукраинский телеканал, чтобы через него воздействовать на жителей Донбасса и Крыма. Но даже презентация будущего СМИ не обошлась без скандала, причем его фигурантом по иронии стал член комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. Он пожалел, что Украина не может решить вопрос силовым путем.
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"Атомной бомбы, чтобы швырнуть на Москву, у нас пока нет. А это наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда", - сказал Никита Потураев.

За свои слова политику вскоре пришлось оправдываться. Но получилось не слишком убедительно - выяснилось, что Потураев лишь пошутил, а те, кто такого юмора не понял, имеют "серьезные психологические расстройства", передает "Газета.Ru". В то же время, как выяснилось, запуск канала откладывается из-за отсутствия лицензии и полного пакета необходимых документов. Ранее вещание планировали начать в феврале.

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