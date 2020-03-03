В США наступил "супервторник": кто составит конкуренцию Трампу?

Демократ Пит Буттиджич вышел из предвыборной гонки в США

Всё внимание американских граждан сегодня приковано к предвыборной гонке в стане демократов. В США так называемый супервторник, который должен выявить лидеров президентской кампании от партии. Пока же единодушия у соратников нет.

14 штатов и пять кандидатов, лишь одному из которых предстоит вступить в ноябре в схватку с Дональдом Трампом. "Супервторник" – не финал предвыборных голосований, но по его результатам, как ожидается, станет известен очевидный фаворит. Если в Республиканской партии всё сразу стало ясно – избиратели поддерживают переизбрание нынешнего президента, то в рядах демократов до сих пор единодушия нет. Кокусы и праймериз в разных штатах показывали совершенно различные результаты. Зачастую совершенно непредсказуемые – как победа Пита Буттиджича в штате Айова. Однако после провала в Южной Каролине он всё же снял свою кандидатуру в пользу Джо Байдена, передает "ТВ Центр".

Но шансы бывшего вице-президента в правительстве Обамы навряд ли выше, чем у соперников. Его козырь – поддержка афроамериканцев. Но ему 77 и скандал вокруг его возможного влияния на украинскую политику ослабляет позиции. Впрочем, Берни Сандерс и Майкл Блумберг даже старше Байдена на год – обоим по 78 лет. Фаворитом считается Сандерс – за него выступают студенты. Молодёжи он обещает списание долгов за обучение, тем, кто постарше, бесплатную медицину. Но осенью он пережил сердечный приступ, а противники до сих пор вспоминают ему медовый месяц в перестроечном СССР. Майкл Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка – самый богатый кандидат. По успехам в бизнесе – достойная конкуренция Трампу. Но и самый переменчивый сначала был республиканцем, теперь – демократ. К тому же, с подозрениям относящийся к темнокожим. Слабые стороны своих потенциальных противников Дональд Трамп высмеивает едва ли не ежедневно.

"Не имеет значения, о каком кандидате от демократов идёт речь. Сейчас все ополчились против безумного Берни. Но, я уверен, когда он об этом узнает, он совершено сойдёт с ума. Затем мэр Пит. Буттиджич. Он вчера сошёл с дистанции. А что до сонного Джо, он даже не знает, где он находится – чем занимается и на какую должность баллотируется. Если вдруг он победит на выборах, то его поместят в приют, где он будет смотреть телевизор, а другие будут за него управлять страной", - сказал Трамп.

В списке кандидатов есть и две женщины. Элизабет Уоррен, 70-летняя сенатор от Массачусетса. И представитель молодого поколения – 38-летняя Тулси Габбард. Бывший майор Национальной гвардии, индуистка по вероисповеданию, ныне член Палаты представителей от Гавайев. По неофициальным прогнозам, шансы есть и у них. Правда, за этими рейтингами стоят не политологи, а продавцы сувениров.

Кокусы и праймериз продлятся до июня. Имя кандидата на президентский пост демократы назовут на съезде партии в городе Милуоки.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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