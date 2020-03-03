Строителя Приморского океанариума осудили на 12 лет колонии

Приговор был вынесен районным судом Владивостока

Во Владивостоке суд назначил наказание фигуранту громкого дела о растрате в Приморском океанариуме. Бывшего главу "Дирекции по строительству в Дальневосточном федеральном округе" Андрея Поплавского приговорили к 12 годам лишения свободы, сообщает "Газета.Ru".

Помимо этого, ему предстоит выплатить штраф в размере 400 миллионов рублей. В суде установили: Поплавский совместно гендиректором компании "Мостовик" Олегом Шишовым и главой акционерного общества "Касандра" Александром Косяченко растратил более миллиарда рублей, выделенных на строительство научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум".

Кроме того, Поплавский получал деньги за приёмку работ. Шишов в 2016 году получил 3 года и уже освободился. Косяченко скончался во время следствия, уголовное дело против него было закрыто.

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