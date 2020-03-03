Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 90 тысяч

Болезнь стремительно распространяется

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 90 тысяч человек. Первые заболевшие зафиксированы в Марокко, Латвии и Саудовской Аравии. Всего уже в 73-х странах отмечены случаи заражения. Повсеместно усиливают меры безопасности. В Москве проверять температуру будут теперь не только в аэропортах, но и в метро, а также школах и детских садах.

Небывалая плотность уборщиков на квадратный метр. В аэропорту Эр-Рияда моют ежечасно полы. В Минздраве Саудовской Аравии заявили о первом случае заражения коронавирусом нового типа. Инфицированный гражданин прибыл из Ирана. На фоне новостей о распространении коронавируса Эр-Рияд принял решение ограничить паломничество в Мекку, передает "ТВ Центр".

За минувшие сутки коронавирус зафиксирован еще в 6 странах – членах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Армения, Чехия, Доминикана, Люксембург, Исландия и Индонезия сообщили о случаях заболевания COVID-19. В списке и российская столица. Турист, вернувшийся из Италии, находится под наблюдением врачей.

В течение суток с момента появления подозрения о заражении (29 февраля) был установлен полный круг контактов этого человека – родственники, друзья, знакомые и пассажиры, летевшие с ним одним рейсом. Госпитализированы 6 родственников и 5 знакомых заболевшего. Из числа пассажиров рейса госпитализировано 13 человек, помещены в карантин 83 человека", - сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

Все получают необходимое лечение. У пассажиров московского метро будут выборочно проверять температуру, за здоровьем детей в садах и школах следят медсестры. В столичных аэропортах - двойной контроль. Гражданам, прибывшим из Ирана, Китая и Южной Кореи, выдадут постановления об изоляции и возьмут у них анализ на коронавирусную инфекцию. Между тем, число заболевших в мире превысило 90 тысяч человек. Большинство - жители Китая. На втором месте — Южная Корея. Там уже зафиксировали 4812 случаев заражения. 29 человек стали жертвами заболевания. Людей с симптомами респираторной инфекции просят вызывать врача, не выходить на улицу. На заседание кабинета министров, созванного для обсуждения проблемы, президент республики пришел в маске и сообщил: страна вступила в круглосуточную войну с болезнью.

Власти Южной Кореи не смогли предсказать масштаб вспышки коронавируса в городе Тэгу, где теперь не хватает больничных палат. Около 1800 зараженных ждут очереди на госпитализацию. Не хватает масок. Дезинфекция улиц и дорог как способ остановить распространение болезни.

Ущерб, нанесенный коронавирусом экономике соседних с Китаем стран, уже подсчитывают в Камбодже и Вьетнаме. На пограничных переходах - очереди из грузовиков. В Камбодже министр труда объявил, что около десяти заводов сократили производство. Швейная промышленность страны на 60% зависит от поставок китайского сырья.

ДНК-карта поможет лучше контролировать вирус и ускорить получение вакцины. Пока же самым надежным способом защиты остается профилактика. Роспотребнадзор рекомендует оставаться дома при плохом самочувствии, вызывать врача на дом. Мыть руки. И воздержаться от путешествий.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"