Панайотов отреагировал на новость об отправке Little Big на "Евровидение"

Его утешают фанаты и друзья

Певец Александр Панайотов, которого называли главным претендентом на поездку на "Евровидение", высказался о решении Первого канала. Накануне стало известно, что группа Little Big представит Россию на песенном конкурсе в Нидерландах в мае этого года.

"Ну что… Поехали дальше. Полный вперед!" - написал Александр Панайотов в Instagram. Он не уточнил, что имеет в виду, но его друзья, коллеги и поклонники сразу все поняли. Судя по всему, артист разочарован решением жюри, но старается не унывать.

- Ой, забей, - написала ему певица Ксана Сергиенко.

- Мы все искренне за тебя, - сообщил шоумен Прохор Шаляпин.

- На "Евровидение" должны были поехать Вы, - пишут расстроенные поклонники.

- Какая несправедливость.

- Сижу и просто офигеваю! Пусть меня запинают поклонники этой группы, которая будет нас представлять на "Евровидении"... сидим перед телевизором после вечерних новостей, и просто в шоке!

Поклонники попросили Панайотова не падать духом. Они заверили музыканта, что рано или поздно его талант оценят по заслугам.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян тоже посочувствовал Панайотову, который мечтал попасть на "Евровидение" с 2005 года. Именно тогда он впервые принял участие в отборе на конкурс.

"Стоит признать, что Little Big могут и победить, - сказал Манукян ТВЦ.RU. - Вот только я этой победе не буду рад. Снова прокатили Панайотова. Александр, на мой взгляд, был максимально подготовленным участником от России. И вот опять. То в последний момент Самойлову назначат, то вот этих юмористических ребят. Знаете, я очень не люблю, когда в целом вполне адекватные ребята валяют дурака. Это очень тревожная тенденция. Мы начали поощрять хайп. Чем более идиотское поведение в клипах и на любых других видео в YouTube, тем больше у тебя шансов на успех. А зачем же мы проводим тогда все эти вокальные конкурсы и ищем голоса, если в итоге на главном конкурсе Европы им не будет места?"

Видео: музыкальный критик Сергей Соседов предрек успех Little Big на "Евровидении"

В конце февраля появилась новость о том, что Панайотов победил в отборе на конкурс. Артист опроверг это сообщение и сказал, что догадывается, кто распускает подобные слухи. "Это очень цинично", - сказал он. 2 марта Первый канал объявил, что на конкурс в Роттердам отправится коллектив Little Big, чей хит Skibidi собрал более 350 миллионов просмотров на YouTube. В ближайшие дни группа представит песню для "Евровидения". Как сказал лидер коллектива Илья Прусикин, это будет веселый трек "с бразильским оттенком". "Евровидение" пройдет в Нидерландах с 12 по 16 мая. Девиз нынешнего конкурса - "Откройся" (Open Up).

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