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Борис Джонсон для борьбы с коронавирусом рекомендует мыть руки и петь песни

10:11
  • вторник
  • 03 марта 2020

В Британии стартует масштабная информационная кампания против инфекции

Борис Джонсон раскрыл британцам легкий способ защиты от коронавируса. Премьер рассказал, что нужно мыть руки, используя один прием.

"Мы можем продолжать делать то, что в наших силах, для борьбы с вирусом – мыть руки с водой и мылом столько времени, сколько требуется для того, чтобы дважды спеть "С днем рождения тебя", - сказал Джонсон.

Премьер дал совет в преддверии старта масштабной информационной кампании, цель которой – объяснить населению, как можно помешать распространению вируса, передает РИА Новости.

"Мы согласовали план, который я сегодня изложу в деталях, так что, если вирус распространится, мы будем готовы предпринять все необходимые шаги для его сдерживания и защиты наиболее уязвимых людей", - заявил Джонсон.

Вспышка неизвестного заболевания произошла в китайском Ухане в конце 2019 года. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. Вскоре опасная инфекция распространилась на все континенты. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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