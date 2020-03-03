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Блогер Екатерина Диденко оправдалась за гибель людей на банной вечеринке

10:54
  • вторник
  • 03 марта 2020

Она не считает себя виноватой

Блогер Екатерина Диденко рассказала об отношениях с мужем, который погиб на вечеринке по случаю ее дня рождения. Валентин и еще два человека скончались от ожогов и отравления после того, как высыпали в бассейн с водой 25 килограммов сухого льда. Идея со льдом принадлежала супругу Диденко. 
Выросло число жертв банной вечеринки в Москве

Екатерина Диденко выложила в сториз Instagram видео, на котором она говорит, что прожила с Валентином около 11 лет. Они жили мирно и редко ссорились. 

"Он меня никогда не бил, мы друг друга любили, дети наши росли всегда в любви и ласке. Всю жизнь я двигала Валю вперед, чтобы он добился каких-то успехов. Он мне помогал справляться с моими комплексами. Мы только начали жить", - сказала блогер, с трудом сдерживая слезы. 

После трагедии в банном комплексе Москвы Диденко стала получать оскорбительные сообщения в Сети. Она сказала, что не понимает, как люди могут писать ей "гадости" в такой тяжелый момент. "Я не виновата. Из родственников ребят меня никто не обвиняет", - цитирует девушку eg.ru

Гибель мужа и друзей Диденко назвала трагическим стечением обстоятельств. "Мне нужно возвращаться к жизни, потому что у меня двое детей. Мне нужно продолжать жить ради них", - сказала Екатерина Диденко, которая воспитывает сына и дочь. 

Видео: выросло число жертв банной вечеринки в Москве

В январе супруг Диденко отметил день рождения. Блогер выложила их совместное фото и написала, что с недавних пор Валентин стал плотно заниматься IT-технологиями. "И только сейчас мой мальчик начал находить себя", - сказала блогер. 

Валентин помогал жене вести ее блог, посвященный лекарствам. Диденко называет себя "аптечным ревизорро" и утверждает, что ее подписчики экономят при походе в аптеку. 

Добавим, что при взаимодействии с водой сухой лед в огромных количествах выделяет углекислый газ, который опасен для человека. 

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