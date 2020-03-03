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Двух россиянок на надувных кругах унесло в море на Пхукете

11:23
  • вторник
  • 03 марта 2020

Спасатели пришли им на помощь

Двух россиянок, которые плавали с надувными кругами на острове Пхукет, унесло на три километра в море. 
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Как передает Phuket News, 2 марта турагент сообщил в полицию об исчезновении девушек, которые отправились на пляж Карон. Примерно через час 25-летнюю Марию и 27-летнюю Ксению обнаружили в море. 

Спасенных девушек доставили на берег, а затем отправили в их отель. Россиянки не пострадали. 

Представитель центра безопасности муниципалитета Карон призвал туристов сохранять бдительность при использовании надувных плавсредств. "Если вы не будете осторожны, ветер может унести вас слишком далеко, чтобы самостоятельно вернуться на пляж", - сказал он.

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