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Летевший в Москву А320 подал сигнал тревоги

11:15
  • вторник
  • 03 марта 2020

Неизвестный сообщил о бомбе на борту

Airbus A320, летевший из Новосибирска в Москву готовится к экстренной посадке в Перми. Как сообщает ТАСС, лайнер подал сигнал тревоги.

По предварительным данным, причиной внеплановой посадки стало анонимное сообщение о якобы заложенном на борту взрывном устройстве. Сигнал тревоги А320 послал после двух часов полета.

"Командир подал сигнал бедствия над Удмуртией. Лайнер экстренно снизился", - заявил источник "Интерфакса".

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