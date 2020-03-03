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Елизавета II заявила о готовности принять принца Гарри обратно в семью

11:58
  • вторник
  • 03 марта 2020

Бабушка и внук поговорили с глазу на глаз

Стало известно, о чем королева Елизавета II и принц Гарри говорили на четырехчасовой встрече в Виндзорском замке.
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В воскресенье, 1 марта, британская королева согласилась принять внука в своей резиденции, чтобы поговорить с глазу на глаз. Как передает The Sun, они перекусили и выпили чай. Родственники не могли пообщаться в спокойной обстановке с тех пор, как принц Гарри и Меган Маркл объявили о выходе из королевской семьи. 

"Это был первый раз, когда королева улучила возможность пообщаться с Гарри и узнать о его планах на будущее. Встреча прошло в спокойной обстановке, и они смогли поговорить по душам", - сообщил собеседник издания.

Королева сказала, что расстроена переездом Гарри и Меган Маркл в Канаду. Она также посетовала на то, что стала редко видеть своего правнука Арчи. 

"Она ясно дала понять, что он и Меган всегда могут вернуться, если передумают, и что она встретит их с распростертыми объятиями", - сказал осведомленный источник. 

В скором времени Меган Маркл прилетит в Британию, чтобы вместе с супругом посетить ряд важных мероприятий. 31 марта супруги перестанут исполнять обязанности членов королевской семьи. 1 апреля им придется закрыть свой офис в Букингемском дворце. 

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Напомним, в январе супруги отказались от привилегий и обязанностей старших членов королевской семьи. Они решили добиться финансовой независимости и жить на две страны - в Канаде и Великобритании. На такой шаг герцоги Сассекские решились после серии скандалов, в ходе которых они становились объектами критики со стороны общественности.

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